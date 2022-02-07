МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. США и ЕС рассматривают варианты предотвращения шоковых сценариев с поставками энергии, которые могут стать результатом эскалации ситуации вокруг Украины, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Эксперт объяснил, где "Газпром" возьмет дополнительный газ для Китая

"Мы прямо сейчас работаем вместе над защитой снабжения Европы энергоносителями от шоков, включая те, которые могут стать результатом дальнейшей российской агрессии против Украины", — сказал он после заседания совета США-ЕС по энергетике.

В США предупредлают, что дальнейшее обострение ситуации вокруг Украины угрожает экспорту российского газа, и предлагают ЕС помощь в организации поставок из других источников.

"Когда Россия приостановила поставки газа в Европу из-за спора с Украиной в 2009 году, люди умирали от холода. Когда энергопоставки срываются, буксуют экономики", — сказал Блинкен.

"Мы полны решимости не допустить этого и минимизировать последствия для поставок энергоносителей и цен на них, если Россия решит сократить подачу природного газа в Европу еще больше, чем она уже сделала", — добавил он.

Украина и западные страны в последнее время заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны РФ у границ Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.