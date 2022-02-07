СУХУМ, 7 фев — ПРАЙМ. Новый график веерных отключений электричества вводится на всей территории Абхазии из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС, сообщает в понедельник пресс-служба РУП "Черноморэнерго".

"В связи с тем, что уровень воды в Джварском водохранилище приблизился к критической отметке в 415 метров, а также расход воды ввиду высокого потребления превышает её приток в водохранилище, во избежание полной остановки комплекса вводятся ограничения на поставку электроэнергии", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения будут сняты в случае понижения потребления электроэнергии.

В Абхазию с 21 декабря прошлого года осуществляется переток электроэнергии из РФ, который позволил отменить график веерных отключений электричества. Однако из-за больших нагрузок на магистральных сетях иногда происходят автоматические отключения электричества.