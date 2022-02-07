МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. США и Евросоюз договорились о сотрудничестве по устранению угроз энергоснабжению в Европе. США и Европа работают над предотравщением "шоковых" газовых сценариев

"Евросоюз и США подтвердили свою приверженность активному сотрудничеству в целях устранения любых потенциальных рисков, связанных с поставками энергии в Евросоюз и его соседям", — говорится в совместном заявлении Штатов и ЕС, обнародованном Госдепом по итогам состоявшегося в Вашингтоне Совета США-ЕС по энергетике.

Также в документе говорится, что Евросоюз и США признают рост риска киберугроз для объектов энергетической инфраструктуры.

В связи с этим стороны намерены продолжать сотрудничество над их устранением, "в том числе посредством синхронизации электросетей стран Балтии с континентальной европейской сетью", сказано в документе.