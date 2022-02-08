МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник слабо снижаются, Brent продолжает торговую сессию на уровне выше 92 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к евро и иене во вторник утром

По состоянию на 8.08 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,24% — до 92,5 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,08%, до 91,25 доллара.

На рынке нефти во вторник утром продолжается снижение, однако цена марки Brent остается выше 92 долларов за баррель.

На этой неделе нефтяные инвесторы ждут публикации краткосрочного прогноза (STEO) минэнерго США во вторник, ежемесячных докладов ОПЕК и МЭА в четверг и пятницу соответственно, а также еженедельных данных о запасах и добыче в США в среду.

Кроме того, на этой неделе ожидается публикация финансовых отчетов нефтеперерабатывающих компаний, таких как BP, TotalEnergies и Equinor. В случае сильных результатов акции компаний поддержат рост цен на нефть.