МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вернулись к снижению в среду днем после роста утром, инвесторы вновь обратили внимание на переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), свидетельствуют данные торгов. Глава "Газпром нефти" оценил темпы восстановления спроса на нефть

По состоянию на 13.26 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,06% — до 90,73 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 89,27 доллара.

Утром цены на нефть росли примерно на 0,4% на данных о запасах этого сырья в США. Американский институт нефти (API) сообщил, что за минувшую неделю опустились на 2 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали рост показателя на 0,7 миллиона баррелей.

Днем цены вернулись к снижению. Котировки падают третий день подряд, так как инвесторы продолжают оценивать перспективы возвращения иранской нефти на мировой рынок по итогам переговоров по восстановлению СВПД.

Аналитики Goldman Sachs, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считают, что Иран может начать экспортировать нефть в третьем квартале и это может привести к снижению стоимости нефти. Ранее Goldman Sachs прогнозировал стоимость нефти марки Brent на уровне в 105 долларов за баррель, но теперь появился риск снижения этой цены на 7 долларов.