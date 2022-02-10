МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Предложения Минэнерго РФ по увеличению платы за подключение к электросетям для населения являются предварительными и рассчитаны экспертным сообществом, окончательное решение еще не принято, сообщили глава ведомства Николай Шульгинов. В Минэнерго хотят повысить плату за присоединение к сетям для россиян

Ранее в четверг замминистра энергетики Анастасия Бондаренко сообщила, что министерство прорабатывает варианты повышения платы за техприсоединение к электросетям для граждан, которые не относятся к льготным категориям. Сейчас стоимость подключения к электросетям энергопринимающих устройств до 15 кВт для населения составляет 550 рублей. Минэнерго предлагает для льготников установить плату в 1000 рублей за всю процедуру техприсоединения, для остальной части населения — повысить ее до 5 тысяч рублей за 1 кВт.

"Озвученные цифры по увеличению платы за подключение к электросетям для населения являются предварительной оценкой со стороны экспертного сообщества… Решение о стоимости присоединения в том числе для населения будет приниматься на уровне правительства к моменту выхода соответствующего нормативного акта. Документ еще не вышел, соответственно, говорить о том, что решение принято, еще рано", — приводятся слова Шульгинова в сообщении Минэнерго.