КИЕВ, 10 фев — ПРАЙМ. Украинская энергосистема готова к работе в изолированном от энергообъединения стран СНГ и Балтии тестовом режиме, заявил глава минэнерго Украины Герман Галущенко на брифинге в четверг. Транзит российского газа через Украину вновь снижается в четверг

"Укрэнерго" в период с 24 по 26 февраля, в соответствии с согласованной СО ЕЭС и "Белэнерго" программой, проведет испытания по переходу ОЭС Украины на режим работы, изолированный от энергообъединения стран СНГ и Балтии. Системный оператор Единой энергетической системы сообщил, что российская энергосистема готова к проведению испытаний по переходу ОЭС Украины на изолированный режим работы, электроснабжение потребителей будет осуществляться без ограничений.

"Энергосистема готова к прохождению изолированного режима. Мы планируем в конце февраля (перейти на такой режим – ред.)", — заявил Галущенко.

В декабре 2021 года "Укрэнерго" сообщало, что консорциум европейских операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E провел исследование, которое подтвердило возможность синхронизации объединенной энергосистемы Украины с европейской сетью.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии (ENTSO-E) из ЕС.