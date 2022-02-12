МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило корректировку демпфера для цен на моторное топливо, сообщается на сайте кабмина.

Документ вносит изменения во вторую часть Налогового кодекса Российской Федерации". Законопроект будет внесен в Госдуму в установленном порядке, говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта поможет стабилизировать ситуацию с ростом цен на моторные топлива.