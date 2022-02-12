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2022
https://1prime.ru/energy/20220212/836048405.html
Кабмин одобрил корректировку топливного демпфера
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Правительство РФ на заседании в четверг одобрило корректировку демпфера для цен на моторное топливо, сообщается на сайте кабмина. Документ вносит изменения во вторую часть... ПРАЙМ, 12.02.2022
энергетика, новости, бензин, правительство рф, демпфер, топливо
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило корректировку демпфера для цен на моторное топливо, сообщается на сайте кабмина.
Документ вносит изменения во вторую часть Налогового кодекса Российской Федерации". Законопроект будет внесен в Госдуму в установленном порядке, говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие проекта поможет стабилизировать ситуацию с ростом цен на моторные топлива.