МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Министр экономики ФРГ Робер Хабек, выступая во время визита в федеральную землю Мекленбург-Передняя Померания, заявил, что страна должна снизить степень зависимости от газа. "Зеленые" в ФРГ допустили принятие новых мер против "Северного потока-2"

Согласно данным агентства DPA, альтернативой газу министр видит производство водородного топлива. По мнению Хабека, безопасность поставок энергии в период "энергоперехода" могла бы быть обеспечена за счет строительства в Германии собственного терминала сжиженного газа.

Хабек отметил, что инвестиции в газовые технологии не делались из-за отсутствия соответствующего рынка.

Министр отметил, что события на топливном рынке последних месяцев показали необходимость создания других рамочных условий. Он указал на повышенную восприимчивость к кризисам.

"Тот факт, что ФРГ, федеральное правительство, государственный сектор, по сути, не имеют никаких возможностей, чтобы гарантировать надежность поставок в газовом секторе, представляет неприемлемую ситуацию", — приводит агентство слова Хабека.