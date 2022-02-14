МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. "Газпром" не забронировал на регулярной сессии аукциона мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу во вторник, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

Мощности "Ямал-Европы" пока остаются невостребованными "Газпромом" и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. При этом газопровод продолжает работать в режиме реверса — физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. "Газпром нефть" перевела ряд расчетов в юани

Хотя "Газпром" в январе не стал бронировать эту магистраль на месяц вперед, как делал ранее, он все равно может воспользоваться ей в феврале, выкупая нужные транзитные объемы на суточных аукционах в зависимости от спроса. Этой схемой он пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали снизились, а с 21 декабря она перешла на реверс. На январь "Газпром" все же сделал бронь, но поставок из России так и не было.

Ранее в понедельник "Газпром" также не забронировал мощности "Ямал-Европы" на март, а значит в следующем месяце компания снова сможет выкупать их только на суточных аукционах при возникновении необходимости.

Что касается украинского маршрута, то заявки на транзит во вторник пока выше аналогичного показателя на понедельник и составляют 88,5 миллиона кубов против 58,7 миллиона, свидетельствует информация на сайте "Оператора ГТС Украины". Однако эти данные неокончательные и еще могут измениться.

Транзит российского газа через украинскую территорию резко упал в январе, в среднем он был почти вдвое меньше, чем предусмотренные контрактом 109 миллионов кубометров в сутки. При этом с конца января "Газпром" несколько увеличил прокачку, но с середины прошлой недели украинский транзит вновь скатился до среднего январского уровня.

"Газпром" ранее неоднократно говорил, что поставляет газ и делает выбор в в пользу того или иного маршрута согласно заявкам потребителей и в полном соответствии с контрактными обязательствами.