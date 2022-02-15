МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе колеблются в диапазоне 923-943 долларов за тысячу кубометров, чуть снижаются к расчетной цене накануне, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Нефть дешевеет в рамках коррекции после роста на 5% за три дня

Цена открытия на площадке ICE Futures составила 926 долларов. Затем котировки немного снизились до 923 долларов, после чего чуть выросли до 942,9 доллара. Расчетная цена накануне составила 943,7 доллара.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.