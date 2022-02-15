МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Задолженность российских потребителей природного газа по итогам 2021 года снизилась на 3,3%, до 172,5 миллиарда рублей, следует из сообщения "Газпрома".

"Компания продолжает реализацию мер по снижению просроченной задолженности потребителей за поставленный газ – одной из ключевых проблем внутреннего рынка газа. Общий объем просроченной задолженности российских потребителей в 2021 году снижен на 5,9 миллиарда рублей – до 172,5 миллиарда рублей", — сообщает компания в своем официальном Telegram-канале. Таким образом, показатель снизился на 3,3%.

При этом компания отмечает, что "Газпром" своевременно и в полном объеме выполняет обязательства по обеспечению надежного газоснабжения российских потребителей. В 2021 году на фоне повышенного спроса на внутреннем рынке поставки газа значительно выросли – более чем на 12%.

Долг перед "Газпромом" в прошлом году сократили 62 субъекта РФ, тогда как в 2020 году это были 50 регионов. В абсолютных показателях наибольшее снижение обеспечено в Кемеровской, Московской, Самарской областях, Краснодарском крае и Пензенской области. При этом сокращение просроченной задолженности зафиксировано по большинству категорий потребителей, включая теплоснабжающие организации.

"Большую роль в укреплении платежной дисциплины играет повышение удобства и прозрачности расчетов за счет цифровых сервисов, предоставляемых "Газпромом". В 2021 году количество их пользователей выросло на 21,9%. Сбор платежей населения через интернет-сервисы увеличился на 45,4%", — говорится в сообщении.

Также совместно с органами исполнительной власти продолжаются инвентаризация абонентских баз и претензионно-исковая работа, готовятся предложения по актуализации нормативно-правовой базы, касающейся расчетов за газ. Инициативы компании направлены на соблюдение справедливого баланса интересов поставщиков и потребителей газа, исключение случаев незаконных подключений к газовым сетям.