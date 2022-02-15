МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Природный газ в рамках текущего этапа энергетического перехода внесёт значительный вклад в удовлетворение растущего спроса на энергию, отмечает "Газпром". "Во всем виноваты русские". За что Европа "дуется" на "Газпром"

"Природный газ внесёт существенный вклад в удовлетворение растущего спроса на энергию в рамках энергоперехода. … Наиболее перспективным из традиционных видов топлива благодаря экологическим преимуществам, развитости и доступности технологий использования является природный газ. В том числе, как надёжное и эффективное топливо для резервирования мощностей ВИЭ", — говорится в сообщении компании в официальном Telegram-канале.

По актуальным оценкам, на которые ссылается "Газпром", прирост мирового спроса на газ к 2030 году может составить 15% к уровню 2021 года, к 2040 году — до 25%.

Кроме того, отмечается, что текущий этап энергоперехода оказывает ряд негативных эффектов. Для потребителей — это снижение предсказуемости и устойчивости энергосистем по мере роста в них доли возобновляемых источников энергии. "Выработка электроэнергии из ВИЭ зависит от погоды и не является стабильной. В 2021 году этот фактор оказал значительное влияние на энергетический рынок Европы", — говорится в сообщении.

Важнейшим требованием к производителям электроэнергии в рамках энергоперехода является сокращение углеродоемкости продукции, добавляет компания. "Газпром" снижает углеродный след своей продукции, в частности в сегменте транспортировки газа: газопроводы "Северный поток", "Турецкий поток" и "Северный поток 2" призваны, в том числе, значительно сократить выбросы парниковых газов по сравнению с альтернативными, менее современными трубопроводными системами и с поставками в регион сжиженного природного газа из других стран, добавили в компании.

Также для дальнейшего улучшения экопоказателей "Газпром" снижает выбросы в сегменте добычи и развивает водородные технологии на основе природного газа. Сейчас для адаптации к энергопереходу разрабатываются сценарии устойчивого развития компании до 2050 года.

"Газпром" также отметил, что продолжает развитие газового бизнеса и обеспечивает стабильные поставки газа по долгосрочным контрактам на ключевые рынки. Компания ведёт активную работу по диверсификации направлений сбыта и реализует проекты в области переработки газа для расширения продуктового портфеля, добавили в "Газпроме".