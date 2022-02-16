МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 февраля, сократились на 1,6 миллиона баррелей и достигли 408,6 миллиона, ожидают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Цены на нефть слабо снижаются

Соответствующие данные будут опубликованы в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 16 февраля, в 18.30 мск.

В 10.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о динамике потребительских цен в стране. Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция в январе сохранилась на уровне декабря в 5,4%. В месячном выражении, как ожидается, потребительские цены за отчетный месяц уменьшились на 0,2% после роста на 0,5% в декабре.

В 13.00 мск европейское статистическое агентство Евростат обнародует статистику промпроизводства в странах еврозоны. Согласно прогнозам аналитиков, объем совокупного промышленного производства в странах этого валютного блока в декабре уменьшился на 0,5% в годовом выражении после снижения на 1,5% в ноябре. В месячном выражении ожидается рост на 0,3% после увеличения на 2,3% месяцем ранее.

В 16.30 мск американское министерство торговли обнародует данные о розничных продажах в стране. Эксперты полагают, что их объем в январе вырос в месячном выражении на 2% после снижения на 1,9% в декабре.

В 17.15 мск Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует данные по промпроизводству в стране в январе. Согласно прогнозам экспертов, в месячном выражении показатель поднялся на 0,4% после снижения на 0,1% месяцем ранее.

В 22.00 Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует протокол своего последнего заседания 25-26 января, когда она ожидаемо сохранила базовую (учётную) ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор принял решение о сохранении темпов сворачивания выкупа активов с рынка в феврале.