МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила депутатам Европарламента в Страсбурге, что Евросоюз подготовился к возможным перебоям поставок газа из РФ.
По ее словам, в ЕК в последние недели проработали все сценарии возможного полного или частичного прекращения поставок газа в ЕС со стороны РФ и добились энергобезопасности на текущий зимний сезон.
Чиновница считает, что это необходимо на случай, "если Россия решит использовать энергетику в качестве оружия".
По ее мнению, во времена высокого спроса на голубое топливо "Газпром" ограничивал его поставки в Европу, и такие действия уже нанесли ущерб авторитету РФ как надежному поставщику энергоресурсов.
Она также заявила, что ЕК "уже много недель проводит переговоры с государствами, которые готовы увеличить поставки сниженного газа в ЕС". По словам Урсулы фон дер Ляйен, благодаря таким контрактам, в январе "уже наблюдались рекордные поставки сжиженного газа в Европу".
https://1prime.ru/energy/20220216/836080082.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.