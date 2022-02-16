МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила депутатам Европарламента в Страсбурге, что Евросоюз подготовился к возможным перебоям поставок газа из РФ. В ассоциации СПГ ответили, сколько будет нужен природный газ

По ее словам, в ЕК в последние недели проработали все сценарии возможного полного или частичного прекращения поставок газа в ЕС со стороны РФ и добились энергобезопасности на текущий зимний сезон.

Чиновница считает, что это необходимо на случай, "если Россия решит использовать энергетику в качестве оружия".

По ее мнению, во времена высокого спроса на голубое топливо "Газпром" ограничивал его поставки в Европу, и такие действия уже нанесли ущерб авторитету РФ как надежному поставщику энергоресурсов.

Она также заявила, что ЕК "уже много недель проводит переговоры с государствами, которые готовы увеличить поставки сниженного газа в ЕС". По словам Урсулы фон дер Ляйен, благодаря таким контрактам, в январе "уже наблюдались рекордные поставки сжиженного газа в Европу".