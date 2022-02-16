КИШИНЕВ, 16 фев — ПРАЙМ. На сегодняшний день не существует причин, которые помешали бы "Молдовагазу" вовремя рассчитаться с "Газпромом" в феврале, заявил на брифинге в среду вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

Ранее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что компания полностью рассчиталась за газ, потребленный в январе.

"Могу сказать, что на сегодняшний день нет предпосылок, которые помещали бы "Молдовагазу" вовремя расплатиться", — заявил Спыну, отвечая на вопрос, сможет ли компания погасить ежемесячный платеж "Газпрому" в срок.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.