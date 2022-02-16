МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на дизельное топливо в России за неделю с 4 по 11 февраля выросла на 16 копеек, до 54,78 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. Нефть несколько ускорила рост на статистике по запасам в США

Неделей ранее его стоимость упала впервые с сентября 2021 года и сразу на 25 копеек.

Средняя стоимость бензина за отчетный период составила 50,88 рубля за литр, увеличившись на 2 копейки. В частности, цена Аи-92 выросла на 2 копейки, до уровня 47,58 рубля за литр, Аи-95 — тоже на 2 копейки, до 51,6 рубля. А стоимость литра бензина Аи-98 достигла 59,93 рубля, увеличившись на 3 копейки.

Динамика потребительских цен рассчитывается по иной методике. Согласно ей, за прошедшую неделю выросли на 0,1% цены только на бензин Аи-95, на остальные виды бензина — не изменились. Дизельное топливо подорожало на 0,3%.

Рост цен на бензин был отмечен в 26 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Еврейской автономной области – на 0,5%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 8 субъектах РФ. Более всего он подешевел в Челябинской области – на 0,2%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

Производство бензина в России с 7 по 13 февраля выросло на 2,4% по сравнению с предыдущей неделей, до 827,5 тысячи тонн, а дизтоплива — на 1,9%, до 1,626 миллиона тонн.