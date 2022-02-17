На 7.56 мск цена апрельских фьючерсов на Brent снижалась на 0,94% - до 93,92 доллара за баррель
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром, инвесторы оценивают перспективы увеличения предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,94% — до 93,92 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,97%, до 92,75 доллара за баррель.
Нефтяные инвесторы оценивают перспективы увеличения предложения на рынке "черного золота" на фоне успешного продвижения переговоров по ядерной сделке между США и Ираном.
По словам аналитиков Rystad Energy, которые приводит газета Wall Street Journal, позитивные сдвиги в этих переговорах обеспечивают столь необходимое облегчение мировых цен на нефть, поскольку возможность ее новых поставок сокращает дисбаланс спроса и предложения.
"Хотя сделка еще не заключена, цены снижались на новостях о прогрессе и широком консенсусе в переговорах, поскольку это в конечном итоге может привести к добавлению на рынок 900 тысяч баррелей нефти в день к декабрю", — добавили эксперты.
Кроме того, трейдеры оценивают данные о росте запасов нефти в США за неделю на 1,1 миллиона баррелей, до 411,5 миллиона. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 1,6 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/energy/20220217/836086711.html