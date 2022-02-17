МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром, инвесторы оценивают перспективы увеличения предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. Китай откликнулся на просьбу Эквадора по поводу поставок нефти

По состоянию на 7.56 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,94% — до 93,92 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,97%, до 92,75 доллара за баррель.

Нефтяные инвесторы оценивают перспективы увеличения предложения на рынке "черного золота" на фоне успешного продвижения переговоров по ядерной сделке между США и Ираном.

По словам аналитиков Rystad Energy, которые приводит газета Wall Street Journal, позитивные сдвиги в этих переговорах обеспечивают столь необходимое облегчение мировых цен на нефть, поскольку возможность ее новых поставок сокращает дисбаланс спроса и предложения.

"Хотя сделка еще не заключена, цены снижались на новостях о прогрессе и широком консенсусе в переговорах, поскольку это в конечном итоге может привести к добавлению на рынок 900 тысяч баррелей нефти в день к декабрю", — добавили эксперты.

Кроме того, трейдеры оценивают данные о росте запасов нефти в США за неделю на 1,1 миллиона баррелей, до 411,5 миллиона. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 1,6 миллиона баррелей.