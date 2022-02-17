МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Геополитическая напряженность, связанная с растущей истерией вокруг якобы возможного вторжения России на Украину, с начала февраля подтолкнула вверх рынки нефти и металлов на опасениях дефицита сырья. Она также повысила волатильность в котировках газа и в паре доллар-рубль, а ускоряющаяся в мире инфляция и ожидания по повышению ставки ФРС США только усилили страхи биржевых инвесторов. Об этом рассказали РИА Новости опрошенные эксперты. Bloomberg рассказал о подготовке нефтетрейдеров к санкциям против России

Как отметил начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев, "в условиях, когда геополитическая повестка предполагает риск военных действий, сложно найти потенциальных бенефициаров. Тем не менее, рынок энергоносителей растет в цене, и это прямое следствие такого риска. Возможные ограничения на поставки нефти и газа по иранскому сценарию подогревают рост цен, потенциальные выпадающие объемы для мирового рынка значительны".

На фоне звучащих на Западе бездоказательных обвинений в подготовке вторжения на Украину официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил во вторник, что Вооруженные силы России по окончании учений вернутся в места постоянной дислокации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что отвод военных к местам дислокации после учений — это обычная практика, никакой новизны в этом нет.

Напомним, что с 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник заявил, что возможности диалога Москвы с Западом по гарантиям безопасности не исчерпаны, а шанс договориться с Западом есть всегда.

НЕФТЬ НА МАКСИМУМАХ С 2014 ГОДА

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев сказал, что основной рост вследствие геополитической напряженности между Россией и Западом происходит на товарных рынках, а именно, на рынке энергоносителей.

В частности, стоимость нефти марки Brent с начала февраля по настоящее время выросла более чем на 4%. А 14 февраля стоимость барреля подскакивала до 96,78 доллара — максимума с сентября 2014 года, следует из динамики торгов.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин подчеркнул, что стоимость нефти могла вырасти и больше, если бы в январе она уже не прибавила 18%.

"Рост цен на нефть обусловлен как фундаментальными, так и ситуативными факторами: восстановление мировой экономики после пандемии усилило спрос, тогда как недоинвестирование и политика ОПЕК+ привели к сокращению предложения. Кроме того, рынок опасается перебоев с поставками в случае перехода конфликта вокруг Украины в горячую фазу", — объяснил Сыроваткин.

Рынок нефти низкоэластичный, поэтому угрозы для поставок из России чувствительны для котировок, резюмирует эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев.

ГАЗ И МЕТАЛЛЫ

Цены на газ в Европе с конца января демонстрируют сильную волатильность. После достижения в первом месяце года среднего уровня в 995 долларов котировки немного снизились и первые две недели февраля находились в диапазоне 850-990 долларов, однако 14 февраля резко подскочили выше 1000 долларов, после чего снизились до 920 долларов, а 15 февраля — впервые за полтора месяца — упали ниже 800 долларов. Ценовой минимум на торгах 16 февраля составил 760 долларов, также следует из динамики торгов. В США предупредили о глобальных последствиях новых санкций против России

"В феврале цены на газ в Европе вновь поднялись выше 900 долларов за 1 тысячу кубометров — инвесторы опасаются, что текущий энергетический кризис в Европе может быть усугублен нарушением бесперебойности поставок, притом что запасов газа в хранилищах европейских стран осталось менее 10%", — говорит Соловьев из Промсвязьбанка.

Дефицит газа в Европе привел к росту цен и на продукты энергоемких производств, в частности минеральных удобрений и сплавов, цены на отдельные товары находятся на уровнях, близких к историческим максимумам, обращает внимание он.

Металлы также не остались в стороне: золото с начала февраля подорожало на 3,8%, серебро — почти на 5%.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отметила, что "золото поднялось до максимума с середины 2021 года, пользуясь спросом в качестве защитного актива в период мировой нестабильности и высокой инфляции, а серебро последовало за восходящей динамикой".

Драгоценные металлы пользуются спросом на фоне глобальной инфляции, а также благодаря своему защитному статусу — они одни из главных бенефициаров геополитической напряженности, замечает Сыроваткин из "Открытие Инвестиции".

Подъем также можно отметить в ценах на алюминий и палладий. Россия является крупным игроком на этих рынках, поэтому риски сбоя поставок закладываются в котировки, добавляет Пучкарев из "БКС Мир инвестиций".

ВАЛЮТНЫЙ И ФОНДОВЫЙ РЫНКИ

Доллар в самом начале января коррекционно снижался на мировом рынке, но затем восстановил свою защитную функцию, в том числе на ожиданиях скорого повышения процентных ставок в США, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Рубль в феврале при этом чувствовал себя удивительно сильно (как против доллара, так и евро), что можно объяснить высокими ценами на нефть, приостановкой покупки валюты в рамках бюджетного правила и жесткой политикой ЦБ РФ", — добавляет она.

Как следует из данных торгов Московской биржи, рубль относительно доллара с начала февраля к текущему моменту укрепился почти на 3% — до 75,2 рубля. Однако за две торговые сессии 11 и 14 февраля на фоне распространения фейков о якобы возможном вторжении России на территорию Украины рубль потерял максимально 4,07% своей стоимости к доллару, поднявшись до 78,29 рубля, и затем стал планомерно укрепляться.

"Фондовые индексы как России, так и мира в некоторые дни предпринимали попытки коррекционного роста, но в целом находились под среднесрочным нисходящим давлением как ввиду геополитических, так и общеэкономических факторов", — указывает Кожухова. Bloomberg: сарказм украинского лидера вызвал панику на рынках

"При появлении новостей о возможной эскалации напряженности рубль реагирует ослаблением. При этом реакция национальной валюты все же довольно сдержанная. Этому способствуют отказ от покупок валюты в рамках бюджетного правила, жесткая ДКП ЦБ РФ и высокие цены на нефть", — говорит Дмитрий Пучкарев из "БКС Мир инвестиций".

Нельзя сказать, что на глобальном рынке напряженные геополитические отношения предопределяют поведение инвесторов, скорее, это больше локальная история, отмечает Евстифеев из банка "Зенит".

"Тем не менее, даже ФРС США указывает в качестве риска геополитическую напряженность. В условиях повышенного инфляционного давления в мире изоляция сырьевого рынка РФ от мировых площадок чревата ускорением глобального роста цен, что найдет проекцию в более жесткой денежно-кредитной политике основных Центробанков", — считает он.