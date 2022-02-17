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2022-02-17T12:33:23+03:00

2022-02-17T12:31:00+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220217/836088954.html

Цена нефти Urals в Средиземноморье приблизилась к $100 за баррель

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ЦЕНА НЕФТИ URALS В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ ВПЛОТНУЮ ПРИБЛИЗИЛАСЬ К $100, СОСТАВИВ 16 ФЕВРАЛЯ $99,14 ЗА БАРРЕЛЬ — ARGUS Новость дополняется ПРАЙМ, 17.02.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60