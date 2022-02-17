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https://1prime.ru/energy/20220217/836088954.html
Цена нефти Urals в Средиземноморье приблизилась к $100 за баррель
Энергетика
Новости
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. ЦЕНА НЕФТИ URALS В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ ВПЛОТНУЮ ПРИБЛИЗИЛАСЬ К $100, СОСТАВИВ 16 ФЕВРАЛЯ $99,14 ЗА БАРРЕЛЬ — ARGUS Новость дополняется ПРАЙМ, 17.02.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. ЦЕНА НЕФТИ URALS В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ ВПЛОТНУЮ ПРИБЛИЗИЛАСЬ К $100, СОСТАВИВ 16 ФЕВРАЛЯ $99,14 ЗА БАРРЕЛЬ — ARGUS
Новость дополняется