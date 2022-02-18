МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Страны Евросоюза, в частности, Германия, Франция и Италия, за закрытыми дверями оказывают давление на блок, чтобы найти способы защитить свою экономику в случае, если западный альянс введет против России санкциями в связи с Украиной, пишет Bloomberg. Fitch не исключило усиление риска жестких санкций против России

По словам людей, знакомых с переговорами, Германия и Италия стремятся защитить свой банковский сектор, причем Рим предложил сделать объектом санкций отдельных лиц, а не широкие слои российской экономики.

Переговоры начались после того, как президент США Джо Байден предупредил в четверг, что вероятность "российского вторжения" на Украину очень высока, несмотря на неоднократные заверения Москвы в том, что она не намерена вторгаться. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что полный пакет санкций готов и получил единодушную поддержку 27 государств — членов блока. Он добавил, что энергетический сектор будет одним из самых важных вопросов в этом пакете.

Германия, Франция, Нидерланды и Польша входят в число стран ЕС, которые выражают озабоченность по поводу последствий введения санкций в отношении определенных секторов, включая энергетику, сырье и банки. Россия является главным поставщиком природного газа в Европе, и около трети его экспорта проходит по украинским трубопроводам.

По данным источников, в прошлом месяце Италия направила в Еврокомиссию, которая готовит решения по возможным санкциям, неофициальный документ, в котором излагаются опасения Рима по поводу того, как эти меры могут повлиять на его собственную экономику. Италия попросила комиссию поработать над компенсационным механизмом, чтобы смягчить удар санкций по странам ЕС.

Италия в значительной степени зависит от поставок российского газа, и санкции, влияющие на торговлю, повлияют на ее экономику, поскольку Италия — седьмой по величине поставщик для России, а объем торговых потоков в прошлом году составил более 20 миллиардов евро.

ЕС избегает делиться подробностями пакета санкций со всеми своими членами одновременно, предпочитая консультироваться с ними в формате небольших групп, чтобы избежать разногласий. По словам представителя ЕС, лидеры на саммите в четверг подробно обсуждать санкции не собирались.

Россия отрицает приписываемые ей Западом планы "вторжения" на Украину и указывает на необходимость выполнения Киевом Минских соглашений по деэскалации в Донбассе.