МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть теряют около 2,5% в пятницу днем, готовясь завершить неделю суммарным снижением на 4% впервые за восемь недель, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро в преддверии статистических данных по США

По состоянию на 13.32 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,66% — до 90,5 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 2,71%, до 89,27 доллара за баррель.

Цены на нефть падают второй день подряд на опасениях за возникновения дополнительного предложения на рынке по итогам переговоров по ядерной сделке Ирана. В целом за неделю суммарное снижение составляет уже почти 4%. С середины декабря нефть дорожала в течение восьми недель, но этот рост может прерваться.

"Ситуация в Украине отходит на второй план в свете перспективы наполнения рынка иранскими баррелями", — прокомментировал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок (Stephen Brennock).