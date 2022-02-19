ДОНЕЦК, 19 фев — ПРАЙМ. Некоторые АЗС в Донецке отпускают бензин марок А-95 и А-92 только по талонам, передает корреспондент РИА Новости.

В настоящий момент на некоторых АЗС Донецка можно приобрести бензин только по талонам. С чем связанна данная мера, администрация заправочных комплексов не объяснила. При этом в свободной продаже есть газ и дизельное топливо. Пока данная ситуация наблюдается на АЗС одной сети заправочных станций.