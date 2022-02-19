КИШИНЕВ, 19 фев — ПРАЙМ. Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии на время действия режима ЧП из-за энергетического кризиса запретила применять штрафные санкции к бытовым потребителям, которые не расплатились вовремя за газ, сообщила пресс-служба кабмина. Европа увидела шанс избавиться от российского газа: что ждет "Газпром"

"Премьер-министр Наталья Гаврилица провела заседание национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Члены комиссии приняли решение, которое касается запрета на применение штрафных санкций, процентов за просрочку и других финансовых санкций к потребителям в случае неоплаты потребления природного газа в сроки, указанные в договоре или счете на оплату", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Также власти приняли решение о выделении 292 миллионов леев (более 16 миллионов долларов) для компенсации роста тарифа на газ и теплоэнергию.

Члены комиссии решили, что потребители, обслуживаемые поставщиками, на которых не распространяются обязательства по оказанию государственных услуг, и операторы закрытых распределительных систем также должны пользоваться компенсациями, предоставляемыми правительством. В список получателей компенсаций будут включены бытовые потребители из домов и многоквартирных домов, находящихся в ведении бюджетных учреждений.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент 20 января ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.