МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Лидер РФ Владимир Путин встретится с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на предстоящей неделе, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"На неделе продолжатся и важные визиты зарубежных лидеров. Глава Азербайджана, официальный визит в РФ. Ждут в Кремле также премьера Пакистана", — сообщили в программе.

Читайте также:

Песков рассказал о реакции Путина на заявления о "вторжении" на Украину