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Путин встретится с президентом Азербайджана
Энергетика
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Лидер РФ Владимир Путин встретится с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на предстоящей неделе, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "На неделе... ПРАЙМ, 20.02.2022
энергетика, экономика, новости, владимир путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Лидер РФ Владимир Путин встретится с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на предстоящей неделе, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"На неделе продолжатся и важные визиты зарубежных лидеров. Глава Азербайджана, официальный визит в РФ. Ждут в Кремле также премьера Пакистана", — сообщили в программе.
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