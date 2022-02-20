МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених опасается, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины ФРГ может столкнуться с проблемами в области газоснабжения из-за принятия РФ мер в ответ на санкции Запада. СМИ назвали дату переговоров между Россией, Украиной и ОБСЕ

"Мы столкнемся не только с относительно пустыми газохранилищами, но и, вероятно, с перебоями в поставках газа из России", — сказал он в эфире телеканала ZDF, говоря о возможных последствиях мер, которые могут быть приняты РФ.

Глава СДПГ пояснил, что в таком случае у ФРГ будут "альтернативы", так как Евросоюз, по его словам, ранее гарантировал поставки топлива.

Однако в Берлине хотят предотвратить крайний сценарий, подчеркнул глава фракции.

Приписываемые РФ планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают. Там постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить побольше военной техники НАТО вблизи границ РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркнул, что Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

По его словам, РФ не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.