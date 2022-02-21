КИЕВ, 21 фев — ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" ожидает, что в начале 2023 года будет принято решение трибунала при Постоянной палате третейского суда в Гааге по делу о компенсации ущерба от якобы потери активов в Крыму, заявил в понедельник глава компании Юрий Витренко.

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"Мы ожидаем, что арбитражное решение, слушания по которому начались сегодня, будет принято в начале следующего года. Поскольку это чрезвычайно сложный процесс, требующий нетривиальных аргументов, как юридических, так и экономических, по каждому активу", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

В июне 2020 года "Нафтогаз" подал в суд оценку убытков в 5,2 миллиарда долларов, а в начале текущего года заявил о намерении обновить оценку. В августе 2021 года "Нафтогаз" сообщил, что уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в 9 миллиардов долларов.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".