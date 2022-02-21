КИЕВ, 21 фев — ПРАЙМ. Компания "Укртрансгаз" заявила в понедельник об усилении охраны подземных хранилищ газа (ПХГ) в связи с напряженной ситуацией вокруг Украины.

"Компания управляет предприятиями критической инфраструктуры. В связи с напряженной ситуацией вокруг Украины проведены дополнительные проверки этих объектов и усилена охрана ПХГ.

В настоящее время "Укртрансгаз" сотрудничает с Национальной полицией и Национальной гвардией Украины по обеспечению стабильной работы подземных газохранилищ", — сообщили в пресс-службе компании в комментарии агентству "Укринформ".

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указ о всеобщей мобилизации.