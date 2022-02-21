МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Shell ожидает скорейшей нормализации ситуации на рынке газа, сказал исполнительный вице-президент по энергетическому маркетингу Shell Стив Хилл, представляя прогноз на 2022 год по рынку сжиженного природного газа "Shell LNG Outlook 2022".

"Высокие цены не идут рынку на пользу… Мы очень хотим, чтобы ситуация нормализовалась относительно скоро", — отметил он.

Цены на газ оставались под давлением в течение всего года, а в декабре на фоне низкого уровня заполненности европейских хранилищ и сохраняющейся неопределённости в отношении поставок российского газа достигли рекордных уровней. Дополнительное давление оказывали растущие цены на уголь, добавили в Shell. В целом рост спроса на СПГ — на фоне перебоев с его поставами — связан с несколькими факторами: более быстрым, чем ожидалось, экономическим восстановлением после снятия ковидных ограничений, затяжной зимой в Европе и засухой в Бразилии, объяснили в компании.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.