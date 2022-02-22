МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Регулировать мировой газовый рынок по аналогии с нефтяным нет необходимости, а перед профильной организацией — Форумом стран-экспортеров газа (ФСЭГ) — нет задачи координировать газовый рынок по аналогии с ОПЕК, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Минэнерго назвало оптимальную цену нефти

"Создать еще один ОПЕК, газовый — нет, такой задачи не стоит. Рынок еще фрагментарный: трубопроводы, долгосрочные контракты, биржа, энергопакеты. Пока, на сегодняшний день, я не вижу возможности и необходимости его регулировать", — заявил министр в интервью Energy Intelligence.

По его словам, ФСЭГ — это площадка для обсуждений, аналитики на газовом рынке. Задачей организации Россия видит борьбу за идею, что газ должен быть сохранен в качестве переходного вида топлива минимум до 2030 года.

"Газ можно рассматривать не только как переходный вид топлива, но и как топливо для производства водорода с учетом улавливания и захоронения. Это также ценное сырье для газохимии. То есть нельзя ограничиваться 2030 годом, надо думать о будущем. Газ может использоваться еще долгие годы, и после 2050 года, просто можно использовать его по-другому", — заметил Шульгинов. Шульгинов заявил о наличии ресурсов для экспорта газа в Китай

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в октябре прошлого года высказал мнение, что рынкам газа и угля не хватает регулирования, отметив "положительный вклад" в этом отношении для рынка нефти альянса ОПЕК+. А вице-премьер России Александр Новак сказал, что в идее регулировать мировой рынок газа, как регулируется рынок нефти, есть рациональное зерно.

Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ, Gas Exporting Countries Forum) — межправительственная организация. Соглашение об ее учреждении было подписано в декабре 2008 года в Москве. Членами организации являются 11 государств, статус наблюдателей имеют семь стран. Эти страны контролируют 70% доказанных мировых запасов газа, обеспечивают 44% его мировой добычи, свыше 51% мировой торговли сжиженным газом и 52% поставок газа по трубопроводам.