МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе после заявления канцлера Германии Олафа Шольца ускорили рост до 10%, снова оказавшись выше 900 долларов за тысячу кубометров, как это было утром, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. СМИ: послы ЕС согласились на запрет импорта и экспорта из ДНР и ЛНР

Цена открытия во вторник составила 934,7 доллара за тысячу кубометров, что на 10,2% выше расчетной цены накануне — 847,9 доллара. Затем цены немного снизились и опустились ниже отметки в 900 долларов, однако в последние минуты вновь ускорили темпы роста и достигали 932,4 доллара за тысячу кубометров.

Шольц минутами ранее заявил, что поручил минэкономики страны сделать необходимое для того, чтобы отменить сейчас сертификацию газопровода "Северный поток 2".

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.