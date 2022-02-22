МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Австрийская OMV приняла к сведению новости о решении канцлера ФРГ Олафа Шольца остановить сертификацию "Северного потока 2", над которой работал оператор проекта Nord Stream 2 AG, комментировать политические вопросы не хочет, сообщили РИА Новости в компании. Австрия пообещала включить "Северный поток-2" в санкционный список

"Мы приняли к сведению новость о том, что канцлер Шольц сообщил сегодня на пресс-конференции о приостановке процедуры сертификации… Мы не хотим комментировать политические сообщения и дискуссии", — заявили в пресс-службе компании.

В OMV подчеркнули, что компания является одним из финансовых партнеров Nord Stream 2 AG, 100%-ной "дочки" "Газпрома". "Для этого было заключено соглашение о финансировании. Выплаты начались во второй половине прошлого года", — отметили в пресс-службе.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил во вторник, что поручил Минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.

Ранее Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору — Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток 2" для обеспечение энергопотребностей Германии.