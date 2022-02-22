МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Россия с сожалением оценивает заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о приостановке сертификации проекта "Северный поток 2", это сугубо коммерческий проект, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.

"С сожалением, потому что мы же постоянно говорили о том, что этот проект не имеет никакого отношения к политике и не должен иметь. Это сугубо экономический, коммерческий проект, который помимо просто взаимной выгоды ещё призван стать таким стабилизирующим элементом для газового рынка в Европе. И в нем заинтересованы как поставщики, то бишь мы, так и получатели нашего газа, в первую очередь Германия, а также все остальные европейские страны", — сказал Песков.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил ранее во вторник, что поручил минэкономики страны сделать необходимый административный шаг для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.