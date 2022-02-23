БЕРЛИН, 23 фев — ПРАЙМ. Министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек заявил в эфире телеканала ARD, что проект "Северный поток-2" может быть полностью остановлен. Транзит российского газа через Украину растет

По его словам, полная остановка может произойти и мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова. Он добавил, что сейчас Берлин координируется с европейскими и американскими партнерами.

Ранее канцлер Германии Шольц заявил, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока-2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода. До этого министерство экономики Германии, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору — Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток 2" для обеспечения энергопотребностей Германии.

МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ФРГ: ПОДГОТОВКА НОВОГО ДОКЛАДА ПО "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ 2" МОЖЕТ ПРОДЛИТЬСЯ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ

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