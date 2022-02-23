БРЮССЕЛЬ, 23 фев — ПРАЙМ. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Маргрет Вестагер заявила на на пресс-конференции, что остановка процесса сертификации "Северного потока-2" в Германии не повлияет на стоимость газа в Европе. В Германии рассказали о компенсациях участникам "Северного потока-2"

Она отметила, что газопровод ещё не работает, а то, что было сделано — это остановка процесса одобрения проекта, которое необходимо, чтобы тот был запущен.

"Остановка процесса одобрения не может иметь влияния на цены газа, поскольку газ не идёт по этому трубопроводу", — сказала она.

После того как РФ признала ДНР и ЛНР, Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока-2". Без положительного завершения процесса сертификации трубопровод не сможет начать работать.