ХЕЛЬСИНКИ, 23 фев — ПРАЙМ. Финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE сообщила, что Финляндия готовится к возможному прекращению поставок природного газа и нефти из России. В ЕК оценили последствия остановки сертификации "Северного потока-2"

Отмечается, что РФ на фоне "украинского кризиса" может ограничить поставку энергоресурсов в Евросоюз и страна уже готовится к этому.

"Переход на другие виды топлива для тепло- и электростанций, частично использующих российский природный газ, вряд ли вызовет серьезные проблемы", — сказано в сообщении.

Природный газ поступает в Финляндию в основном по двум маршрутам. Из России есть прямой газопровод до города Иматры недалеко от границы, откуда газ закачивается в финскую газовую сеть. Второй маршрут – Balticconnector, газ поступает из Эстонии по трубе, которая проложена по дну Финского залива. Сейчас в Финляндию поступает примерно равное количество газа из обоих газопроводов.

Исполнительный директор Gasgrid Finland, управляющей газовыми сетями в стране, Олли Сипиля уверен, что газа для финского рынка будет достаточно даже в случае прекращения поставок из России. "В настоящее время спрос на газ в Финляндии находится примерно на том же уровне, что и пропускная способность Balticconnector. СПГ позволяет импортировать газ со всего мира, и, согласно рыночным данным, он также легко доступен", — отмечает Сипиля. В Германии рассказали о подготовке нового доклада по "Северному потоку-2"

Газета Helsingin sanomat в свою очередь публикует исследование рынка нефти. "Финляндия не зависит от российской сырой нефти, которая в значительной степени импортируются в Финляндию из других стран", — пишет издание. Отмечается, что поставки нефти из России осуществляет лишь одна компания — Neste, а принадлежащая российскому "Лукойлу" сеть заправок и нефтезавод Teboil не импортирует напрямую топливо из России.

Научный сотрудник Финского института бизнес-исследований (Etlan) Биргитта Берг-Андерссон отмечает, что Швеция — вторая по величине страна для импорта нефтепродуктов в Финляндию после Германии. "Таким образом, статистика импорта показывает, что доля нефтепродуктов, полностью произведенных из российской нефти, составляет менее двух третей", — пишет газета. Вместе с тем, эксперты издания единодушны, что остановка поставок нефти из России крайне маловероятна ввиду огромного влияния на собственную экономику РФ, бюджет страны и прямые доходы населения.