СМИ: США готовят санкции против оператора "Северного потока - 2"
ТВ: США готовят санкции против оператора "Северного потока - 2", компании Nord Stream 2
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Администрация США готовится объявить о санкциях против компании-оператора "Северного потока 2", сообщает CNN.
"Ожидается, что сегодня администрация Байдена объявит о том, что разрешит ввести санкции в отношении компании, отвечающей за строительство российского газопровода "Северный поток 2", Nord Stream 2 AG и ее генерального директора", — написала корреспондент телеканала в своем Twitter.
По данным источников телеканала, речь идет о санкциях, введение которых администрация ранее заблокировала.
https://1prime.ru/energy/20220223/836147795.html
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