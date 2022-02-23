МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Администрация США готовится объявить о санкциях против компании-оператора "Северного потока 2", сообщает CNN. США работают над тем, чтобы "Северный поток - 2" не был запущен

"Ожидается, что сегодня администрация Байдена объявит о том, что разрешит ввести санкции в отношении компании, отвечающей за строительство российского газопровода "Северный поток 2", Nord Stream 2 AG и ее генерального директора", — написала корреспондент телеканала в своем Twitter.

По данным источников телеканала, речь идет о санкциях, введение которых администрация ранее заблокировала.