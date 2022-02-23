МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на дизельное топливо в России за неделю с 11 по 18 февраля выросла на 12 копеек, до 54,90 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

Средняя стоимость бензина за отчетный период составила 50,91 рубля за литр, увеличившись на 3 копейки. В частности, цена Аи-92 выросла на 3 копейки, до уровня 47,61 рубля за литр, Аи-95 — тоже на 3 копейки, до 51,63 рубля. А стоимость литра бензина Аи-98 достигла 59,97 рубля, увеличившись на 4 копейки.

Динамика потребительских цен рассчитывается по иной методике. Согласно ей, за прошедшую неделю стоимость всех марок бензина выросла на 0,1%, а дизельное топливо подорожало на 0,2%.

Рост цен на бензин был отмечен в 24 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Карелии – на 0,8%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в семи субъектах РФ. Более всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе – на 0,6%.

В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге – на 0,2%.

Производство бензина в России с 14 по 20 февраля снизилось на 0,1% по сравнению с предшествовавшей неделей, до 826,9 тысячи тонн, а дизтоплива — на 0,4%, до 1,619 миллиона тонн.