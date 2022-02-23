МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ, Эдуард Демьянец. Число жителей Саратова, остающихся без света из-за аварии на электросетях, снизилось вдвое — до 15 тысяч человек, остальным электричество вернули по резервной схеме, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Авария в электросетях в Саратове оставила без света 32 тысячи жителей, сгорели несколько трансформаторов, энергетики переключают абонентов на резервные линии, наблюдается ограничение водоснабжения. Создан оперативный штаб для устранения аварии. В ООО "Концессии водоснабжения — Саратов" пояснили, что из-за отсутствия электроэнергии на водопроводных насосных станциях ограничена подача холодной воды абонентам в Ленинском районе города. По данным филиала компании "Т Плюс", 11 котельных в зоне отключения света прекратили подачу тепла и горячей воды. По данным мэрии, устранить аварию планируется к полуночи.

"По состоянию на 18.00 мск без электроснабжения остаются 14 822 человека, это 59 жилых домов разной этажности, 2565 жилых домов частного сектора", — сказали в пресс-службе главка.

Собеседница агентства уточнила, что социально значимых объектов в зоне отключения нет.

Как поясняет главк МЧС, после аварии производилось переподключение 9122 абонентов на резервную линию, еще 3562 абонента остаются без электроснабжения.

По данным ведомства, в связи с возгоранием в трансформаторной подстанции в среду произошло веерное отключение электроснабжение в Ленинском районе Саратова, что первоначально привело к нарушению подачи электричества в 197 жилых домов разной этажности, 2965 жилых домов частного сектора с населением 32 132 человека, из них 5376 детей.