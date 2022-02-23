МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ, Эдуард Демьянец. Более 10 котельных в Саратове, которые из-за аварии на электросетях в среду прекращали подачу тепла и горячей воды, возобновили работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного филиала компании "Т Плюс".

Днем в среду возгорание в трансформаторной подстанции привело к веерному отключению электроснабжения в Ленинском районе Саратова, без света остались 32 тысячи жителей. В ООО "Концессии водоснабжения — Саратов" пояснили, что из-за отсутствия электроэнергии на водопроводных насосных станциях ограничена подача холодной воды абонентам. По данным "Т Плюс", 11 котельных в зоне отключения света прекратили подачу тепла и горячей воды. По данным мэрии, устранить аварию планируется к полуночи. В главке МЧС по региону уточнили, что после переключения некоторых абонентов на резервные линии к 18.00 мск в зоне отключения остались 14 822 человека.

"Подача отопления и горячей воды восстановлена", — сказала собеседница агентства.

В настоящее время в Саратове 2 градуса тепла.