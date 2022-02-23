МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. США предпринимают шаги, чтобы убедиться, что на повестке больше нет газопровода "Северный поток 2", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. Правительство ФРГ заморозило проект "Северный поток - 2"

"Мы предприняли шаги в рамках собственных полномочий, чтобы убедиться, что "Северного потока 2" больше нет на повестке", — сказал Прайс на брифинге.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода. США вводят новые санкции против Nord Stream 2

Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору — Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток 2" для обеспечения энергопотребностей Германии.

РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.