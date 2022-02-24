МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Газоснабжение Германии в настоящий момент гарантировано, министерство экономики внимательно следит за ситуацией на фоне событий на Украине, сообщили РИА Новости в ведомстве. Эксперт рассказал, когда цены на нефть вернутся к прежним уровням

"Мы внимательно следим за актуальной ситуацией. Безопасность энергоснабжения в настоящий момент гарантирована, но за ситуацией нужно внимательно следить", — заявила представительница ведомства на просьбу прокомментировать, продолжаются ли поставки российского газа в страну на фоне событий на Украине.

Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.