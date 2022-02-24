КИШИНЕВ, 24 фев — ПРАЙМ. Проблем с импортом газа в Румынию с Украины на данный момент нет, поставки топлива не пострадают, поскольку импортер подготовился к любым возможным сценариям, заявил директор румынского "Трансгаза" Ион Стериан. Цены на газ в Европе растут более чем на 7%

"С импортом через Украину проблем нет. Мы подготовились ко всем возможным сценариям и разберемся с любой ситуацией. Поставки газа в Румынию не пострадают", — заявил Стериан в комментарии агентству Agerpres.

По его словам, на сегодняшний день Румыния импортирует через Украину 5,3 миллиона кубометров природного газа в сутки, а ее национальное потребление составляет около 40 миллионов кубометров в сутки. Даже если импорт через Украину будет прекращен, Румыния сможет получать газ через трубопроводы из Болгарии и Венгрии.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.