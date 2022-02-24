МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Цены мартовских фьючерсов на газ растут сейчас примерно на 40% и близки к 1450 долларам за тысячу кубометров, а ранее в четверг — превышали 1500 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE. Эксперт предрек рост цен на газ в Европе из-за санкций к России

Стоимость на ICE Futures в последние минуты растёт почти на 40%, находясь на уровне 1450 долларов, а чуть раньше цена немного превышала 1500 долларов за тысячу кубометров — пока ценовой максимум сегодняшних торгов составляет 1501,9 доллара.

Цены на газ в последние дни резко подскочили на усилении внешнеполитических рисков. Если в понедельник расчетная цена составила почти 850 долларов, то в среду она приблизилась к 1050 долларам за тысячу кубометров и за два дня выросла на 22,5%.

Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины.

Но ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.