МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Мировой рынок СПГ в 2022 году останется в дефиците, конкуренция между покупателями из Европы и Азии поддержит высокие цены на газ, говорится в корпоративном журнале "Газпрома".

"В 2022 году глобальный рынок СПГ будет оставаться дефицитным (перемен стоит ожидать после 2025 года в связи с предполагаемым запуском новых проектов по сжижению в Катаре и США), конкуренция между европейскими и азиатскими покупателями будет поддерживать цены на природный газ на высоком уровне", — говорится в статье "Ценовой шок". Ее авторы — заместитель начальника управления анализа газовых рынков и ценообразования "Газпром экспорта" и главный эксперт Департамента 512 "Газпрома" Ольга Лапшина.