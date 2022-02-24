МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Стоимость российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) 23 февраля опустилась до 92,87 доллара за баррель из-за ряда факторов, в том числе украинского, передаёт международное ценовое агентство Argus. Министр нефти Ирака рассказал о важности российской нефти

"Стоимость российского сорта в СЗЕ в абсолютном выражении в среду снизилась на 0,88 доллара за баррель, до 92,87 доллара за баррель (cif Роттердам), несмотря на удорожание Североморского датированного. Причиной этого стал рост скидки на Юралс", — сообщает агентство. Скидка на Urals к эталону в среду увеличилась на 0,95 доллара по сравнению со вторником, до 7,3 доллара за баррель, уточняют в Argus.

Давление на стоимость российской нефти, по оценке Argus, оказал ряд факторов: заметный рост предложения сорта на март, высокая цена на газ и водород, которая подтолкнула переработчиков переключиться на закупки малосернистых сортов нефти. Более того, спрос на Urals упал из-за ожиданий участниками рынка введения жестких санкций США и Европейского союза против России вследствие обострения ситуации на территории Украины, считают там.

Североморский датированный сорт рассчитывается на основе цен на североморские сорта нефти Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll.

"В Средиземноморье цена на партии сорта объемом по 80—100 тысяч тонн в абсолютном выражении в среду выросла на 0,07 доллара за баррель вслед за эталоном, до 97,17 доллара за баррель (cif Аугуста)", — также сообщили в агентстве. Скидка на юге Европы с 18 февраля сохраняется на максимальном уровне с 15 апреля 2020 года — 3 доллара за баррель.