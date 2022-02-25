МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Новые санкции Евросоюза в отношении России в сфере энергетики "сделают невозможной" модернизацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии оценила масштабы второго пакета санкций против России

"Второй основной компонент (нового пакета санкций ЕС — ред.) нацелен на энергетический сектор, который является ключевой экономической сферой, особенно выгодной российскому государству. Наш экспортный запрет ударит по нефти, делая невозможным для России модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые дали России экспортные доходы в размере 24 миллиардов евро в 2019 году", — сказала она на пресс-конференции после внеочередного саммита ЕС, на котором было принято решение об этих ограничениях.