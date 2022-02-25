АНКАРА, 25 фев — ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил телеканалу TGRT Haber, что проблем в поставках российского газа в Турцию в связи с ситуацией на Украине нет. Стоимость нефти замедлила рост после ралли днем ранее

Он пояснил, что есть определенные договоренности с "Газпромом" и все идет по контракту.

При этом, по его словам, ситуация на Украине может отразиться на ценах на "голубое топливо". "Цены могут вырасти", — сказал он.