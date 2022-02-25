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2022
https://1prime.ru/energy/20220225/836171331.html
В Минэнерго Турции рассказали о ситуации с поставками газа из России
Энергетика
Новости
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https://россиясегодня.рф
. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил телеканалу TGRT Haber, что проблем в поставках российского газа в Турцию в связи с ситуацией на Украине нет... ПРАЙМ, 25.02.2022
энергетика, экономика, новости, газ, турция, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 25 фев — ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил телеканалу TGRT Haber, что проблем в поставках российского газа в Турцию в связи с ситуацией на Украине нет.
Он пояснил, что есть определенные договоренности с "Газпромом" и все идет по контракту.
При этом, по его словам, ситуация на Украине может отразиться на ценах на "голубое топливо". "Цены могут вырасти", — сказал он.