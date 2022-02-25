МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Санкции Евросоюза в отношении России вряд ли будут предусматривать немедленное сокращение закупок газа, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Лидер немецкой партии АДГ: санкции вредят немецкой экономике

"Болезненным сценарием стало бы физическое устранение или повреждение газотранспортных мощностей. Но даже тут есть хорошая новость: "Северный поток 2" стоит заполненный газом и полностью готов к началу эксплуатации. По поводу других сценариев — надо дождаться очередного санкционного ответа стран ЕС, но я сомневаюсь, что этот пакет будет затрагивать вопросы немедленного сокращения закупок российского газа", — сказала она.

Белова отметила, что в текущих условиях ограниченного предложения газа в мире и низких запасов в подземных хранилищах Европы рынок заметит изменение объемов экспорта любым поставщиком, даже незначительное.

Россия является одним из основных поставщиков газа в Европу.

Президент России Владимир Путин в понедельник заявил о признании Донецкой и Луганской народных республик, а в четверг объявил о специальной военной операции в отношении Украины. США и страны НАТО осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Главы государств ЕС на внеочередном саммите в четверг также приняли решение о новом пакете ограничительных мер в отношении России.