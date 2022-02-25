МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в пятницу днем, но еще более медленными темпами, чем утром, свидетельствуют данные торгов. "Газпром" и CNPC обсудили дальнейшую реализацию проекта поставок газа

По состоянию на 13.14 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,1%, до 100,22 доллара за баррель, майский фьючерс на Brent — на 0,38%, до 95,78 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI росли в цене на 0,05%, до 92,86 доллара за баррель. Утром котировки росли на 2-4%.

В четверг ралли цен на нефть достигало 9%. Обе марки превысили отметку в 100 долларов за баррель впервые с 2014 года. Нефть марки Brent с поставкой в апреле достигала 105,79 доллара за баррель.

Нефтяному ралли способствовал всплеск геополитического напряжения. Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. На этом фоне инвесторы стали опасаться возникновения перебоев с поставками. Теперь волнения чуть утихли и цены продолжают расти более умеренными темпами.